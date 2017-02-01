Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на тепловую энергию для бюджетных учреждений и промышленности в среднем на 7,5% - до 1,5 тыс. грн/Гкал по сравнению с действующими тарифами в январе. Соответствующее решение комиссия поддержала на очередном заседании.

Так, например, тариф на тепловую энергию для потребителей "Киевэнерго" вырос на 7,1% - до 1508,47 грн/Гкал. Для потребителей «Харьковские тепловые сети» на 13,4% - до 1409,57 грн/Гкал. Для потребителей «Николаевоблтеплоэнерго» рост составил 9,2% - до 1431,78 грн/Гкал, сообщает УНИАН.

Согласно данным комиссии рост тарифа на тепло связано с ростом цены на природный газ как товара для производителей тепловой энергии, который составил 11,4% по сравнению с январем.

Напомним, Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» с 1 февраля повысил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 22% по сравнению с январем 2017 года – до 9 214,8 грн за тыс. куб. м с 7 551,6 грн за тыс. куб. м.