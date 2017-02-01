Кабинет Министров принял постановление об увеличении денежной помощи пострадавшим на Майдане во время Революции Достоинства. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

На заседании Кабмина министр социальной политики Андрей Рева отметил, что документом предусматривается увеличение размера помощи и сокращение срока ее выплаты.

Так, члены семей погибших на Майдане в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины, в прошлом году получали 137 тыс. грн, в этом году получат 320 тыс.

Лица, которые получили тяжелые телесные повреждения, в прошлом году получили 69 тыс. грн, в этом году - 160 тыс. Сумма выплат лицам с повреждениями средней тяжести была 35 тыс. грн, стала - 80 тыс. Выплаты для лиц, получивших легкие телесные повреждения, побои, истязания, как определено законодательством, было 14 тыс. грн, в этом году - 48 тыс. грн.

До принятия постановления суммы денежной помощи были определены законом, не подлежали индексации и должны были выплачиваться в течение длительного срока. Таким образом, те, кто получал эту помощь, теряли средства.

«Что мы сделали: мы сократили срок выплаты, чтобы не растягивать это на годы. Единственное, что нужно после нашего принятия решения – очень быстро провести все эти выплаты. Мы обещали, как только будет принят бюджет, мы сразу сможем провести эти выплаты", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.