Российский «Газпром» снизил поставки газа через трубопровод OPAL в Германии из-за решения Европейского суда по делу польской PGNiG.

«Транспортировка газа по газопроводу OPAL снижена в связи с отменой февральских аукционов по решению Европейского суда. Режим по другим газотранспортным коридорам - без изменений», – сказал представитель Газпрома в среду, сообщает Укринформ.

«Газпром» стал фигурантом судебного разбирательства в Европе после того, как в начале декабря PGNiG подала на Еврокомиссию в суд из-за ее решения предоставить «Газпрому» расширенный доступ к газопроводу OPAL.

Согласно данным OPAL Nel Transport, по состоянию на 1 февраля поставки российского газа в Европу упали на 27 миллионов кубометров в сутки до 64 миллиона кубометров в сутки.

OPAL, который соединяет приходящий в Германию морской трубопровод Северный поток с газовой инфраструктурой в Чехии, был запущен в 2011 г., а из правил внутреннего рынка ЕС по энергетике по доступу третьих сторон и тарифному регулированию исключен еще в 2009 г.

Напомним, Еврокомиссия в конце октября 2016 года приняла решение, позволяющее российскому монополисту Газпрому увеличить объемы поставок газа через «Северный поток» и немецкий газопровод OPAL. Россияне смогут использовать возможности OPAL на 80%, а если никто не выкупит оставшиеся 20% возможностей, то и весь газопровод.

27 декабря Европейский суд приостановил решение Еврокомисии о доступе «Газпрома» к трубопроводу OPAL - одному из отводов от «Северного потока».

В январе 2017 года немецкий государственный регулятор в сфере энергетики Bundesnetzagentur сократил до прежних 50% лимит использования газопровода OPAL для «Газпрома».