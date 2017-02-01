В ближайшее время цены на проезд в столичном метрополитене повышаться не будут. Об этом в комментарии журналистам в среду заявил мэр столицы Виталий Кличко.

«Мы сегодня не можем говорить о том, что повышение (цен на проезд в метро. – Ред.) будет в ближайшее время», - сказал Кличко, отвечая на вопрос журналиста, сообщает Укринформ.

Он отметил то, что киевская власть делает все для того, чтобы метро работало эффективно.

«Если будет повышение проезда на метро, то в этом направлении мы будем объявлять об изменениях и информировать киевлян», - добавил мэр Киева.

Напомним, Киевская городская государственная администрация оценивает себестоимость проезда в метрополитене в 6 гривен за поездку.