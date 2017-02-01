Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сегодня прибыл в Авдеевку, сообщает 112 Украина.



«Совещание завершилось где-то около получаса назад. После него Турчинов заявил об установлении режима тишины», - передает корреспондент.



Также сообщается, что Турчинов пообщался с представителями штаба.



Секретарь СНБО отметил, что сейчас ремонтные бригады занимаются восстановлением поврежденных линий электропередач.



«За работой ремонтников нельзя наблюдать, если имеется в виду работа именно тех бригад, которые сейчас работают над восстановлением электричества, потому что это место находится непосредственно в зоне обстрела», - Турчинов.



Как сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

31 января Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00. Однако НВФ продолжили обстрелы.

Сегодня, 1 февраля, около 07:00 члены НВФ силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма позиций ВСУ.

На данный момент в городе установлен «режим тишины».