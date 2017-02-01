Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сегодня прибыл в Авдеевку, сообщает 112 Украина.
«Совещание завершилось где-то около получаса назад. После него Турчинов заявил об установлении режима тишины», - передает корреспондент.
Также сообщается, что Турчинов пообщался с представителями штаба.
Секретарь СНБО отметил, что сейчас ремонтные бригады занимаются восстановлением поврежденных линий электропередач.
«За работой ремонтников нельзя наблюдать, если имеется в виду работа именно тех бригад, которые сейчас работают над восстановлением электричества, потому что это место находится непосредственно в зоне обстрела», - Турчинов.
Как сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.
30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.
31 января Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00. Однако НВФ продолжили обстрелы.
Сегодня, 1 февраля, около 07:00 члены НВФ силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма позиций ВСУ.
На данный момент в городе установлен «режим тишины».
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