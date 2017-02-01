также в разделеПолитика
Порошенко договорился с Нетаньяху о визите Гройсмана в Израиль 20
Генсек НАТО призывает РФ прекратить насилие на Донбассе 18
Суд в Гааге назначил дату слушаний по иску Украины против РФ 21
ТКГ призвала к прекращению огня и отводу вооружений на Донбассе 37
ГПУ: Защита Януковича начала знакомиться с материалами дела о госизмене 19
Раде предложили уволить Вятровича 87
Шуфрич: Чтобы с людьми вести диалог, надо дать им возможность вернуться в правовое поле 66
У Путина назвали ситуацию в Авдеевке поводом возобновить диалог США и РФ 49
«Кто-то хочет завалить систему е-декларирования»: Гройсман отчитал Корчак 44
Предложение по Ассоциации Украина-ЕС зарегистрировано в парламенте Нидерландов 38
Гройсман: Авдеевка обеспечена всем необходимым 31
Украина на месяц возглавила Совбез ООН 61
Совбез ООН принял предложенное Украиной заявление по Донбассу 354
НАТО: Российская агрессия в Украине усилила Альянс 62
Украина дополнит иск против России в Гаагу материалами об Авдеевке 55
Порошенко: Украинские военные блестяще защищают позиции под Авдеевкой 240
Гройсман о работе Балчуна: Если он не устраивает, то разрываем контракт 73
Гройсман хочет за 3 года покончить с очередями в детсады 26

Внедрение в Украине системы электронного протокола обойдется в 550 млн гривен. Об этом в интервью РБК-Украина заявил председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский.

«Наличие на каждом избирательном участке компьютера позволит членам участковой комиссии, закончив подсчет голосов, составить электронный протокол, заверить его своими электронными цифровыми подписями и сразу же передать протокол в ЦИК», - цитирует слова Охендовского пресс-служба ЦИК.

Он отметил, что обобщенные данные о результатах подсчета голосов ЦИК сможет продемонстрировать в считанные минуты после получения электронного протокола с последнего участка. При этом каждый сможет проверить и подлинность любого протокола, поскольку предполагается их немедленная публикация в интернете. «Сумма расходов, необходимых для организации и внедрения такой системы - около 550 млн гривен. Основной компонент общей стоимости - более 400 млн гривен - приобретение компьютеров», - подчеркнул глава ЦИК.

По его мнению, на этом компоненте можно сэкономить, используя компьютеры, которые входили в состав программно-аппаратных комплексов системы видеонаблюдения на выборах 2012 года. Он также подчеркнул, что и сами выборы станут на 500 млн гривен дешевле - каждые общенациональные выборы подешевеют примерно наполовину.

«А компьютерную систему можно будет использовать без существенных изменений не на одних выборах, а минимум на шести. Экономическая эффективность очевидна», - уверен глава Центризбиркома.

Напомним, ранее Охендовский заявлял, что Центральная избирательная комиссия предложит внести изменения в избирательное законодательство Украины с целью полной компьютеризации процесса передачи данных о подсчете голосов со всех избирательных участков непосредственно в ЦИК.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги
Ботинки зимние