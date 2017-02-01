Внедрение в Украине системы электронного протокола обойдется в 550 млн гривен. Об этом в интервью РБК-Украина заявил председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский.

«Наличие на каждом избирательном участке компьютера позволит членам участковой комиссии, закончив подсчет голосов, составить электронный протокол, заверить его своими электронными цифровыми подписями и сразу же передать протокол в ЦИК», - цитирует слова Охендовского пресс-служба ЦИК.

Он отметил, что обобщенные данные о результатах подсчета голосов ЦИК сможет продемонстрировать в считанные минуты после получения электронного протокола с последнего участка. При этом каждый сможет проверить и подлинность любого протокола, поскольку предполагается их немедленная публикация в интернете. «Сумма расходов, необходимых для организации и внедрения такой системы - около 550 млн гривен. Основной компонент общей стоимости - более 400 млн гривен - приобретение компьютеров», - подчеркнул глава ЦИК.

По его мнению, на этом компоненте можно сэкономить, используя компьютеры, которые входили в состав программно-аппаратных комплексов системы видеонаблюдения на выборах 2012 года. Он также подчеркнул, что и сами выборы станут на 500 млн гривен дешевле - каждые общенациональные выборы подешевеют примерно наполовину.

«А компьютерную систему можно будет использовать без существенных изменений не на одних выборах, а минимум на шести. Экономическая эффективность очевидна», - уверен глава Центризбиркома.

Напомним, ранее Охендовский заявлял, что Центральная избирательная комиссия предложит внести изменения в избирательное законодательство Украины с целью полной компьютеризации процесса передачи данных о подсчете голосов со всех избирательных участков непосредственно в ЦИК.