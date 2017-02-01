Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал работу руководителя НАПК Натальи Корчак и заявил о попытках завалить систему электронного декларирования.
Об этом он сказал во время заседания правительства, на котором Корчак выступала с отчетом о работе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
«Я слушал Вас почти 10 минут и ничего не понял», - сказал Гройсман, прервав затянувшийся отчет председателя НАЗК.
Он попросил Корчак четко ответить, какие есть проблемы в работе НАПК, и что нужно от правительства в этом вопросе.
«До меня доходят слухи, что кто-то хочет завалить систему электронного декларирования», - сказал Гройсман.
Он отметил, что у него также есть информация, что Корчак не устраняет проблемы в работе системы е-декларирования, сообщает «Украинская правда».
«Вы обеспечите качественное декларирование для людей или нет? Вы для того и избраны председателем НАПК, чтобы все организовать», - сказал Гройсман.
«До меня доходят сигналы, что Вы не готовы и не готовитесь к тому, чтобы система работала должным образом. Для меня это огромная тревога. Я поэтому Вас и пригласил на этот публичный отчет», - сказал Гройсман.
Глава правительства отметил, что ранее на первом этапе декларации подавали 100 тысяч чиновников, и были проблемы. «А теперь до 1 апреля должны подать 2 миллиона», - заявил премьер.
«Предупреждаю всех: у нас осталось 2 месяца до завершения декларирования, я не позволю саботировать его работу», - сказал Гройсман.
Он поручил министру Кабинета Министров, министру юстиции и руководителю Госспецсвязи проанализировать состояние дел с электронным декларированием и разобраться с ситуацией.
Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции запустило с 1 сентября сертифицированную систему электронного декларирования доходов чиновников.
31 октября в Украине завершился первый этап подачи электронных деклараций для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.
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