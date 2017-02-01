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Ситуация в Авдеевке контролируемая: город обеспечен всем необходимым, на минимальном уровне поддерживаются все системы жизнедеятельности.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства в среду.

По его словам, отработаны все сценарии относительно ситуации в городе, все службы готовы к любому развитию событий.

«Каждые два часа проходит заседание штаба на месте и в Киеве. Мы имеем все абсолютно сценарии, как действовать в различных условиях. Все знают, что и когда им нужно делать. Все планы в соответствии утверждены и проверены. Мы будем дальше действовать в соответствии с тем, как будет развиваться ситуация», - заявил Гройсман.

Премьер-министр отметил, что вчера посетил Авдеевку совместно с вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадием Зубко, председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадимом Чернышом, который остался на месте.

Премьер-министр в Авдеевке провел заседание оперативного штаба по урегулированию чрезвычайных ситуаций.

«Обеспечили координацию всех служб. Сегодня можно подчеркнуть, что на минимальном уровне мы обеспечим все системы жизнедеятельности», - сообщил он.

По словам премьера, ситуация в Авдеевке остается достаточно напряженной. В результате обстрелов НВФ в городе нет электроэнергии.

Напомним, по данным штаба АТО, 31 января в районе Авдеевки члены незаконных вооруженных формирований выпустили по позициям Вооруженных сил Украины около сотни снарядов РСЗО БМ-21 «Град». 

Сегодня, 1 февраля, около 07:00 члены НВФ силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма позиций ВСУ.

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. 
ForUm

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