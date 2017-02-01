Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 февраля 2017 года составил 34,869 миллиарда гривен, что в 2,4 раза больше показателя на 1 января.

Как сообщает Госказначейство, по сравнению с показателем на 1 февраля 2016 года остаток средств на едином счете Госказначейства вырос в 2,1 раза, передает УНИАН.

Остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 января 2017 года составил 14,258 миллиарда гривень, что в 1,9 раза меньше, чем на 1 декабря 2016 года.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.