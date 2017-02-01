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В Министерстве обороны констатируют снижение количества обстрелов в Авдеевке, ответ ВСУ адекватный. Об этом журналистам перед заседанием Кабинета Министров сообщил замминистра обороны Украины Игорь Павловский.

«Количество обстрелов уменьшилось. Практически было два обстрела на том направлении. Это «Град». Два обстрела были из 152-милиметровой установки, три обстрела было из 122-мм и остальные – это практически стрелковое оружие», – отметил он, сообщает 112 Украина.

По словам замминистра, на сегодняшний день в зависимости от обстановки ВСУ дают адекватный ответ на атаки НВФ. «Большинство огневых средств находится в жилых кварталах Донецка. Я думаю, что как раз после трехсторонней встречи с теми группами, которые работают от РФ, Украины и ОБСЕ будут достигнуты эти договоренности», - заявил Павловский.

Напомним, по данным штаба АТО, вчера, 31 января, в районе Авдеевки члены незаконных вооруженных формирований выпустили по позициям Вооруженных сил Украины около сотни снарядов РСЗО БМ-21 «Град». 

Сегодня, 1 февраля, около 07:00 члены НВФ силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма позиций ВСУ.

Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится в Минске сегодня в 15:00.
ForUm

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