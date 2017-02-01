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Подольский районный суд Киева вызывает главу «Луганской народной республики» Игоря Плотницкого в качестве обвиняемого на судебное заседание 6 февраля. Повестка опубликована в официальном издании центральных органов исполнительной власти «Урядовий кур'єр» в среду, передают Українські Новини.

Указано, что Плотницкий вызывается в суд как обвиняемый по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение), ч. 2 ст. 258 (террористическая деятельность), ч. 3 ст. 332 (незаконное перемещение лиц через границу) Уголовного кодекса.

Заседание назначено на 17:00.

В случае неявки Плотницкого, рассмотрение дела будет проходить в порядке специального (заочного) судебного производства.

Как сообщал ForUm, 31 августа 2016 года Подольский районный суд Киева начал заочное рассмотрение дела против Плотницкого по обвинению его в причастности к похищению народного депутата Надежды Савченко в 2014 году.

Ранее обвинение против главы «ЛНР» по делу сбитого Ил-76 передали в суд.
ForUm

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