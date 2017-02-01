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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в содействии деятельности «ЛНР» руководителю одного из отечественных магистральных провайдеров связи.

По данным пресс-центра ведомства, с августа 2015 года злоумышленник способствовал созданию и функционированию незаконного оператора сотовой связи «Луганские коммуникации», который обеспечивал «ЛНР» связью и доступом к сети Интернет.

«Для развития сети «Лугакома» он вступил в преступный сговор с его руководителем, которому СБУ в ноябре 2016 года сообщила о подозрении в содействии террористам и объявила в розыск, и передал боевикам часть волоконно-оптических кабелей и оборудования подчиненного провайдера, находящихся на временно оккупированной территории Луганской области», – говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

К подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.
ForUm

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