Служба безопасности Украины фиксирует многочисленные нарушения Минских договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований, которые ведут постоянные обстрелы из тяжелого вооружения в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«СБУ вместе с другими правоохранительными структурами документирует преступления террористов против гражданского населения. Эти данные будут добавлены к большому пакету других злодеяний, за которые Российская Федерация будет отвечать в судах перед международным сообществом», – заявили в СБУ.

Оперативники спецслужбы находятся в эпицентре событий и ведут активную работу по выявлению и уничтожению диверсионных групп НВФ, корректировщиков огня и задержанию сообщников террористов.

Также сотрудники СБУ оказывают помощь местным властям во избежание гуманитарной катастрофы и спасения мирного населения.

Кроме того, СБУ отмечает, что будет способствовать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном и беспрепятственном доступе к территориям района проведения антитеррористической операции, в том числе и авдеевской промзоны.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

Вследствие этого 29 января погибли 4 бойцов ВСУ, 12 – ранены, 30 января – 3 убитых и 24 раненых, 31 января – 1 погиб и 9 – ранены.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

31 января председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00. Однако позже одно из подразделений НВФ пошло в наступление.