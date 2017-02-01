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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил сформировать в Авдеевке центр обучения для детей на базе одной школы. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, он сообщил журналистам во время рабочего визита в город.  

«Во вторник утром военно-гражданская администрация Авдеевки приняла решение о прекращении учебного процесса в городе. В связи с этим поручил сформировать центр обучения для детей, где на базе одной школы было бы возможно обеспечить их пребывания и занятия в течение светового дня», - сказал Гройсман.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.
ForUm

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