Во вторник, 31 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,05/27,09 гривни/доллар, сообщил дилер коммерческого банка.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0760/29,1190 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4509/0,4518 гривни/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0795 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 424 сделки на сумму 212,84 миллиона долларов.