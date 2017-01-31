Сегодня, 31 января, в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военных были ранены, еще двое – травмированы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По данным штаба, Всего с начал суток зафиксировано 46 обстрелов.

«Захватчики продолжили обстрелы наших позиций преимущественно из тяжелого вооружения. На мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии обстреливали Водяное и Бердянское. Из 120-миллиметровых минометов - Новогригорьевку, Красногоровку, Павлополь, Талаковку, Новотроицкое и опять же Водяное. По Широкино и Новогригорьевке боевики вели огонь из стрелкового оружия. По Чермалыку стрелял снайпер», – говорится в сообщении.

На донецком направлении, поданным штаба, в районе Авдеевки НВФ выпустили по нашим позициям около сотни снарядов РСЗО БМ-21 «Град». Также они обстреливали наши позиции из 152 миллиметровой артиллерии. Многократно огонь вели танки. По Авдеевке, Опытному и Верхнеторецкому – 120-миллиметровые минометы, а по Луганскому – гранатометы и стрелковое оружие.

На луганском направлении НВФ неоднократно вели огонь по нашим позициям из 82-миллиметровых минометов в районе Крымского, Троицкого и Новозвановки.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

Вследствие этого 30 января погибли 4 бойцов ВСУ, 12 – ранены, 31 января – 3 убитых и 23 раненых.