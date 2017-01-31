также в разделеОбщество
Дела по пожару в ночном клубе Львова направлены в суд 4
Представлен дизайн сцены «Евровидения-2017» 5
СБУ разоблачила контрабандистов: изъяли меч, старинные монеты и оружие 7
Из авдеевской больницы эвакуировали всех больных 12
Жительнице Запорожья нужна помощь на операцию 59
Судье-взяточнику из Днипра грозит 5 лет тюрьмы 8
НАБУ сообщает о новом виде рейдерства в Украине 42
В ОБСЕ призвали обязать РФ поддерживать режим «тишины» на Донбассе 19
Сытник рассказал об «австрийских схемах» в «ОГХК» 16
Украина направила ноту РФ из-за посягательств РПЦ на «Херсонес Таврический» 25
Из-за блокады на Луганщине «Укрзализныця» потеряла уже более 2 миллионов 26
Порошенко поручил ОГА помочь жителям Авдеевки 22
Совбез ООН в закрытом режиме обсудит ситуацию в Авдеевке 68
Для полиции Авдеевки создадут резерв 15
Для эвакуации жителей Авдеевки подготовили 150 автобусов 44
Президент поручил вынести вопрос Авдеевки на рассмотрение Совбеза ООН 127
ОБСЕ требует прекратить огонь в Авдеевке 62
Заммэра Ужгорода отправили под домашний арест 26

Штаб антитеррористической операции отрицает взятие под контроль Коминтерново Донецкой области. Об этом сообщил пресс-секретарь сектора «М» Иван Чмиль.

«Эта информация является фейком, который распространил сайт «ДНР». Силы АТО придерживаются минских договоренностей», - сказал он, сообщают Українські Новини.

Чмиль отметил, что в районе Коминтерново боевики периодически ведут обстрелы позиций украинских военных.

Ранее в социальной сети Fаcebook была распространена информация о якобы взятии под контроль силами АТО данного населенного пункта.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

72
Теги
Ботинки зимние