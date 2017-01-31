Штаб антитеррористической операции отрицает взятие под контроль Коминтерново Донецкой области. Об этом сообщил пресс-секретарь сектора «М» Иван Чмиль.
«Эта информация является фейком, который распространил сайт «ДНР». Силы АТО придерживаются минских договоренностей», - сказал он, сообщают Українські Новини.
Чмиль отметил, что в районе Коминтерново боевики периодически ведут обстрелы позиций украинских военных.
Ранее в социальной сети Fаcebook была распространена информация о якобы взятии под контроль силами АТО данного населенного пункта.
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