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В Украине в последнее время появилась новая форма рейдерского захвата частной собственности путем вмешательства в реестры собственности и подмены фамилий владельцев имущества. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель НАБУ Артем Сытник.

«Сейчас наблюдается массовое рейдерство путем вмешательства в реестры собственности: владелец из него выбрасывается и вносится фамилия другого лица. Буду по этому вопросу встречаться с министром юстиции, потому что это новая форма рейдерства», - сказал Сытник, сообщает УНИАН.

Напомним, 6 октября Верховная Рада Украины поддержала законопроект №5067 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения европейских стандартов защиты прав собственности и экономических интересов граждан и инвесторов», известный также как «антирейдерский закон».

 
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