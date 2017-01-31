Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина дополнит иск в Международный суд Организации Объединенных Наций материалами о военных преступлениях Российской Федерации в Авдеевке.

Об этом он сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном в Мариуполе, сообщает УНИАН.

«То, что происходит в последние дни вокруг Авдеевки, - это преступление. То, что мы имеем российские регулярные войска, наемников, оружие, всю бесконечную поддержку посредством поставки боеприпасов, - это преступление, и мы будем доказывать это в Международном суде ООН», - заявил Климкин.

Он напомнил, что Украина подала соответствующий иск. «То, что происходят обстрелы гражданской инфраструктуры, - это особое преступление. Но то, что происходило вчера и сегодня, когда из-за сознательной эскалации ситуации мы не можем начать ремонт электрических и тепловых сетей, - это сознательное провоцирование гуманитарной катастрофы. И я не исключаю, что это циничное провоцирование, оно абсолютно не случайно, когда мы имеем такую температуру, как сегодня, когда 25 тысяч человек остались без электроэнергии и без тепла», - подчеркнул Климкин.

Также он отметил, что «это военное преступление - не давать ремонтировать гражданскую инфраструктуру».

«Сознательно обрекать тысячи людей на то, что они не могут получить тепло при таких условиях. Мы обязательно дополним наш иск теми фактами, которые мы, увы, наблюдаем в последние дни», - заявил Климкин.

Напомним, с 29 января члены НВФ активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы. 30 января город из-за обстрелов остался без водо-, электро- и теплоснабжения. В связи с этим объявлено чрезвычайное положение.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.