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Для полиции Авдеевки будет подготовлен резерв, который в случае необходимости сможет усилить подразделения, несущие службу в обстреливаемом незаконными вооруженными формированиями городе. Такое поручение сегодня, 31 января, во время видеоселекторного совещания Национальной полиции Украины дал и.о. главы Нацполиции Вадим Троян, сообщает департамент коммуникации НПУ.

По его словам, учитывая ситуацию с обстрелом города, а также из-за тяжелых погодных условий необходимо заранее спланировать возможность надежного обеспечения общественной безопасности и личной безопасности жителей Авдеевки.

В связи с этим Троян поручил руководителям подразделений Нацполиции и полиции Донецкой области создать резерв полицейских сил. При необходимости они смогут оперативно прибыть в город и выполнить возложенные на полицию задачи.

Начальник полиции Донетчины Вячеслав Аброськин отметил, что в настоящее время полиция работает в режиме ротации. Службу в городе несут работники подразделений, чья территория обслуживания прилегает к территории Авдеевки.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.  

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе объявлено чрезвычайное положение.

По решению руководителя полиции в Донецкой области Авдеевское отделение полиции переведено на усиленный вариант несения службы и в город дополнительно направлен сводный отряд полицейских.
ForUm

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