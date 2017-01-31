Правоохранители проводят проверку по факту вывоза 10-летнего мальчика из Мариуполя в Донецк.

По данным облполиции, 30 января в отдел обратилась уроженка Донецка, 1983 года рождения, проживающая в поселке Старый Крым вместе со своим десятилетним сыном. Женщина сообщила, что ее ребенок пошел в школу и не вернулся, где находится сын, она не знает. При этом около 14:00 ей позвонил неизвестный и сообщил, что мальчик находится в Донецке.

Полицейские выяснили, что женщина раньше жила в Донецке вместе с мужем и сыном. Правоохранители установили, что мужчина воевал в рядах незаконного вооруженного формирования «ДНР» и погиб в августе 2016 года. После этого женщина вместе с ребенком переехала в Мариуполь.

В Донецке остались дедушка и бабушка мальчика по материнской линии. Полицейские выяснили, что именно они около 13:00 забрали мальчика из школы в Старом Крыму.

Воспользовавшись документами на право пересечения границы, которые ранее подписала мать мальчика, ребенка вывезли через КПВВ села Пищевик. Дедушка мальчика, житель Донецка 1953 года, заявил, что ребенок будет жить и учиться в Донецке.

Стоит отметить, что ранее эта семья на учете не состояла. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и принимают меры, чтобы ребенок был возвращен матери.