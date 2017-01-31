также в разделеПроисшествия
В Днипре избили депутата 34
За двое с половиной суток НВФ 10 раз штурмовали позиции ВСУ в Авдеевке 48
НВФ обстреляли еще один город на Донбассе 65
Трое пострадавших от взрыва на Харьковщине умерли в больнице 59
В «ДНР» заявили о ранении «Гиви» 209
Под землей на шахте Засядько заблокированы 203 горняка 708
В Авдеевке ранен местный житель 29
За сутки в зоне АТО трое военных погибли, 24 ранены и травмированы 74
НВФ выпустили по Авдеевке более 80 ракет из «Градов» 91
На Львовщине ученики подожгли школу, чтобы украсть классный журнал 68
Авдеевский коксохим обесточен, начата консервация 128
Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, тепла и света 156
За день в зоне АТО погибли 3 бойца, 17 – ранены 149
Сутки в АТО: 5 военных погибли, 14 – ранены 124
С начала суток в авдеевской промзоне погибли 2 военных, 5 – ранены 73
Названы имена погибших в авдеевской промзоне 172
За прошлые сутки погибли 5 бойцов АТО, 9 – ранены и 4 – травмированы 97
Сегодня погибли 4 украинских военных, 5 – ранены 137

Правоохранители проводят проверку по факту вывоза 10-летнего мальчика из Мариуполя в Донецк.

По данным облполиции,  30 января в отдел обратилась уроженка Донецка, 1983 года рождения, проживающая в поселке Старый Крым вместе со своим десятилетним сыном. Женщина сообщила, что ее ребенок пошел в школу и не вернулся, где находится сын, она не знает. При этом около 14:00 ей позвонил неизвестный и сообщил, что мальчик находится в Донецке.

Полицейские выяснили, что женщина раньше жила в Донецке вместе с мужем и сыном. Правоохранители установили, что мужчина воевал в рядах незаконного вооруженного формирования «ДНР» и погиб в августе 2016 года. После этого женщина вместе с ребенком переехала в Мариуполь.

В Донецке остались дедушка и бабушка мальчика по материнской линии. Полицейские выяснили, что именно они около 13:00 забрали мальчика из школы в Старом Крыму.

Воспользовавшись документами на право пересечения границы, которые ранее подписала мать мальчика, ребенка вывезли через КПВВ села Пищевик. Дедушка мальчика, житель Донецка 1953 года, заявил, что ребенок будет жить и учиться в Донецке.

Стоит отметить, что ранее эта семья на учете не состояла. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и принимают меры, чтобы ребенок был возвращен матери.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Ботинки зимние