также в разделеОбщество
Порошенко поручил ОГА помочь жителям Авдеевки 4
Совбез ООН в закрытом режиме обсудит ситуацию в Авдеевке 9
Для полиции Авдеевки создадут резерв 7
Для эвакуации жителей Авдеевки подготовили 150 автобусов 23
Президент поручил вынести вопрос Авдеевки на рассмотрение Совбеза ООН 40
ОБСЕ требует прекратить огонь в Авдеевке 44
Заммэра Ужгорода отправили под домашний арест 15
Жебривский: Обстрелы Авдеевки не прекращаются 47
Жебривский: Паники в Авдеевке нет 18
Опытное и Пески попали под самый мощный танковый обстрел со времен боев за ДАП 74
ЕС призывает немедленно прекратить бои возле Авдеевки 35
Заблокированных в донецкой шахте горняков подняли на поверхность 43
Начато расследование против чиновников, причастных к делу «Охматдета» 18
ВСУ развернули в Авдеевке полевые кухни и палатки для обогрева 16
У Порошенко сообщают о первых признаках прекращения огня в Авдеевке 116
В рейтинге «Самые эффектные жены влиятельных мужчин» лидирует Оксана Марченко 118
Военным в зоне АТО увеличили денежное вознаграждение 46
Турчинов: Попытки НВФ прорвать оборону ВСУ в Авдеевке обречены на поражение 561

Бойцы Вооруженных сил Украины в результате контратаки под Авдеевкой продвинулись вперед и закрепились возле поселка Спартак в пригороде Донецка. Об этом сообщает на своей странице в Facebook журналист Роман Бочкала.

«В результате контрнаступательных действий удалось закрепиться под Спартаком и перейти донецкую трассу в районе Царского Села. Теперь, говорят бойцы, главное чтобы не приказали отойти. Такое уже бывало... Взяли реально много новых мест. Слава бойцам 72-й бригады ВСУ», – написал он.

«54-ка тоже красавцы – принимают бои на Светлодарской дуге. И в Крымском снова жарко – сообщают добровольцы. Режим «тишины» сепары больше не признают. Минск отброшен на нулевую стадию. Собственно, что и требовалось доказать. Держимся», – подчеркнул он.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.  Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак, военнослужащие ВСУ отбили атаку и, перейдя в наступление, заняли важный пост

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Сегодня утром Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00. Однако, позже одно из подразделений НВФ пошло в наступление
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

282
Теги
Ботинки зимние