Бойцы Вооруженных сил Украины в результате контратаки под Авдеевкой продвинулись вперед и закрепились возле поселка Спартак в пригороде Донецка. Об этом сообщает на своей странице в Facebook журналист Роман Бочкала.

«В результате контрнаступательных действий удалось закрепиться под Спартаком и перейти донецкую трассу в районе Царского Села. Теперь, говорят бойцы, главное чтобы не приказали отойти. Такое уже бывало... Взяли реально много новых мест. Слава бойцам 72-й бригады ВСУ», – написал он.

«54-ка тоже красавцы – принимают бои на Светлодарской дуге. И в Крымском снова жарко – сообщают добровольцы. Режим «тишины» сепары больше не признают. Минск отброшен на нулевую стадию. Собственно, что и требовалось доказать. Держимся», – подчеркнул он.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны. Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак, военнослужащие ВСУ отбили атаку и, перейдя в наступление, заняли важный пост.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Сегодня утром Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00. Однако, позже одно из подразделений НВФ пошло в наступление.