Более 150 автобусов готовы к эвакуации мирного населения из Авдеевки. Об этом сообщил советник заместителя министра обороны Василий Будик в эфире 112 Украина.

«Решения об эвакуации мирных жителей сейчас нет. Но более 150 автобусов готовы к эвакуации, распределены населенные пункты по Донецкой области, куда пойдут эти автобусы. За один рейс мы готовы вывезти более 4 тысяч человек. То есть, за три-четыре рейса мы можем вывезти все население», - заявил Будик.

Он также отметил, что в городе сохраняется сложная ситуация. «Канонада по всему периметру города. Очень много приходов снарядов «Града»: большими пакетами, малыми пакетами. Есть попадания в жилые сектора, есть раненные среди гражданского населения», - отметил он.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе объявлено чрезвычайное положение.

31 января из Авдеевки начали вывозить людей с особыми потребностями и пациентов больниц, решение о полномасштабной эвакуации пока не принималось.