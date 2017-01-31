Завершено расследование и направлено в суд три уголовных производства по факту пожара в ночном клубе на улице Научной во Львове, который произошел 27 ноября 2016 года.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области генерал полиции третьего ранга Валерий Середа.

«Объявлено о подозрение четырем лицам. Директору ночного клуба – 30-летнему львовянину и исполнителю огненного шоу – 32-летнему жителю Тернопольской области объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. 49-летнему львовянину и 43-летней жительнице Львова, которые во время ликвидации пожара нанесли телесные повреждения сотруднику ГосЧС, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.126 (побои и истязания) УК Украины», - сообщил глава Нацполиции области.

Он также уточнил, что уголовное производство в отношении директора ночного клуба направлено в суд в прошлом году, производства по исполнителю огненного шоу и двум львовянам направлены в суд сегодня, 31 января.

Санкция по ч.2 ст.270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Санкция ч. 2 ст.126 УК Украины (побои и истязания) предусматривает наказание в виде до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 27 ноября 2016 года, около 02:00, в Франковский отдел полиции поступило сообщение о пожаре в ночном клубе на улице Научной во Львове.

Предварительно было установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с открытым огнем. Во время огненного шоу в концертном зале пламя перекинулось на потолок и стены, что повлекло возгорание и пожар. В то время в клубе находилось более 200 посетителей, 22 из них обратилось за медицинской помощью, трое из них были доставлены с места происшествия в тяжелом состоянии.

В медицинские учреждения Львова были госпитализированы 14 человек. Позже один из пострадавших скончался.