Дизайнер Флориан Видер показал, как будет выглядеть сцена «Евровидения-2017». Об этом сообщается на странице конкурса в Facebook.

«Вот такой космический дизайн выбрал Флориан Видер - создатель евросцены. Кстати, в 2015 году мы также могли наблюдать его работу (сцена-глаз – его произведение)», - говорится в сообщении.

Напомним, главной ареной песенного конкурса, который пройдет в Киеве, определен Международный выставочный центр. Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

31 января участников «Евровидения-2017» распределили по полуфиналам.