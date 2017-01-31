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Украинские военные разворачивают четыре полевые кухни и палатки для обогрева и оказания помощи гражданскому населению Авдеевки. Об этом рассказал заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады подполковник Александр Самарский, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Так как в Авдеевке отсутствует отопление и электроэнергия, то мы разворачиваем четыре полевые кухни и палатки для обогрева и оказания помощи гражданскому населению. Кроме этого, предоставляем дрова для обогрева», – отметил он.

Офицер сообщил, что к местному населению для оказания помощи направлена ​​группа военнослужащих бригады. В настоящее время уже развернуты 2 полевых кухни, другие устанавливают. Также военные осуществляют постоянную доставку дров для обогрева местного населения. «Мы хотим, чтобы люди знали, что они не будут брошены, и защитники Украины окажут помощь», – подчеркнул Самарский.

«Состояние у наших бойцов удовлетворительное, нормальное, все в хорошем настроении. Мы побеждаем и поэтому другого настроения у нас и быть не может! Мы защищаем свою землю. Они к нам пришли, а не мы к ним», - отметил офицер.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.  

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Сегодня утром Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00. Однако, позже одно из подразделений НВФ пошло в наступление
ForUm

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