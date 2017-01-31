Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет, что в связи с обстрелами паники среди населения в Авдеевке нет. Об этом он написал в Facebook.

«Жители Авдеевки получают горячее питание и чай. Нацполиция организовала достаточное количество патрулей для обеспечения порядка в городе. Социальные работники и участковые инспекторы постоянно работают с жителями. Паники в городе нет», - заверил он.

Также, по его словам, средняя температура в квартирах 15 градусов тепла. «Все коммунальные службы города обеспечены топливом», - отметил Жебривский.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Из Авдеевки начали вывозить людей с особыми потребностями и пациентов больниц, решение о полномасштабной эвакуации пока не принималось.