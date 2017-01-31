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В отношении должностных лиц, причастных к нецелевому использованию средств, выделенных на строительство детской больницы «Охматдет», открыто уголовное производство, сообщает пресс-центр СБУ.

«Решается вопрос о привлечении виновных госслужащих, руководителей подрядных организаций и других причастных лиц к ответственности», - отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что совместно с полицией и Генпрокуратурой при содействии Министерства здравоохранения и Попечительского совета «Охматдет» вернули в госбюджет 59,8 миллиона гривен, которые были незаконно использованы в декабре 2015 года подрядчиками строительства больницы.

В  феврале 2016 года средства были арестованы, а в августе того же года Государственная аудиторская служба подтвердила их нецелевое использование в рамках проверки, инициированной СБУ.

26 января Печерский райсуд Киева снял арест с денежных средств, которые были на счету ГП «Укрмедпроектбуд», предназначенных для строительства «Охматдета», и передал их Минздраву.
ForUm

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