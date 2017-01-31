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Лидером рейтинга «Самые эффектные жены влиятельных мужчин», составленного по итогам опроса читателей интернет-издания Новости Украины – From-UA, стала Оксана Марченко – известная телеведущая, жена украинского политика и общественного деятеля Виктора Медведчука.

На втором месте оказались актриса Сальма Хайек (муж – владелец аукционного дома Christie’s Франсуа-Анри Пино) и «Мисс Украина-2001», модель Александра Николаенко (муж – американский магнат Фил Раффин).

На третьей позиции – Присцилла Чан, жена основателя Facebook Марка Цукерберга.

Исходя из результатов опроса, можно констатировать, что украинцы не изменили своим предпочтениям. В 2016 году Оксана Марченко входила в топ-5 самых эффектных жен политиков, а также занимала лидирующие позиции в других рейтингах. Поэтому ее победу по праву можно назвать справедливой и заслуженной.

Оксана Марченко – талантливая журналистка, автор уникального документального цикла «Имена», повествующего о выдающихся людях, чьи имена вписаны в историю Украины. В 2000-х эти фильмы с огромным интересом смотрела вся Украина, сегодня они транслируются на весь мир. В 2004 году проект «Имена» получил премию «Золотое перо» как лучшая познавательная телевизионная программа.

Оксану Марченко заслуженно считают самой яркой и стильной ведущей. Она четырежды (!) побеждала в номинации «Любимая телеведущая развлекательной программы» народной премии «Телезвезда». За работу над проектом «Україна має талант-2» была удостоена премии «Телетриумф» как лучшая телеведущая и признана «Самой красивой женщиной Украины-2011» по результатам голосования среди читателей журнала Viva!

Причем Оксана Марченко успешно совмещает работу и семью, оставаясь заботливой мамой и любящей женой. Очевидно, именно поэтому она и сумела набрать наибольшее количество голосов читателей интернет-издания Новости Украины – From-UA и стать лидером рейтинга «Самые эффектные жены влиятельных мужчин».

From-UA от всей души поздравляет Оксану Марченко с безоговорочной победой!
ForUm

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