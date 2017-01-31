Президент Польши Лех Валенса сотрудничал со спецслужбами Польской Народной Республики и имел псевдоним «Болек». Об этом заявил глава отдела расследований института Национальной памяти Польши Анджей Позорский, основываясь на результатах графологической экспертизы.

«Эксперты получили много материалов. Дело является тяжелым и содержит 235 страниц. Выводы не оставляют сомнений. Обязательство о сотрудничестве со Службой безопасности с 1970 годов было написано рукой Леха Валенсы», - заявил Позорский.

Он также отметил, что в ходе проведенной экспертизы было выявлено лишь одно донесение, которое не было подписано экс-президентом Польши.

«На данный момент слишком рано решать, будет ли Валенса наказан за дачу ложных показаний», - считает эксперт.

«Нет сомнений по поводу сотрудничества Леха Валенсы со спецслужбами. Этот вопрос выяснен полностью, можно ставить новые вопросы. Например, каким образом сотрудничество Валенсы со спецслужбами в 70-х годах повлияло на его дальнейшую деятельность в 80-х годах и после 1989 года», - заявил глава Института нацпамяти Польши Ярослав Шарек.

Напомним, Лех Валенса является основателем польского движения «Солидарность», которое свергло коммунистический режим в стране, затем он был избран президентом Польши. В 1983 году Валенса получил Нобелевскую премию мира за вклад в борьбу за права рабочих.

Ранее директор Института национальной памяти Лукаш Каминский Польши на основании документов, предоставленных вдовой последнего главы польской коммунистической спецслужбы Чеслава Кищака, Марией Кищак заявил о сотрудничестве Леха Валенсы со Службой безопасности Польской Народной Республики под псевдонимом «Болек».

Валенса ранее признал, что подписал обязательство быть информатором, но он настаивает на том, что им так и не стал. В 2000 году специальный суд не обнаружил никаких доказательств сотрудничества Валенсы со спецслужбами.