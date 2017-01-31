Члены незаконных вооруженных формирований ночью обстреливали окраины Марьинки и Красногоровки, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В настоящее время известно о повреждении частного дома по ул. Шевченко в Красногоровке. Информации о пострадавших нет.

Сообщение о разрушении поступило в дежурную часть Марьинского отделения полиции сегодня в 10:00. Повреждено здание и автомобиль.

Факт задокументирован, открыто уголовное производство по ч.1 ст.258 «Теракт» Уголовного кодекса Украины.

«Обстрел боевиков длился с 21:00 до 01:00. В настоящее время школы и другие учреждения в Марьинке и Красногоровке работают в рабочем режиме», - сообщили в полиции.