Реализация этого плана сейчас зависит от украинской стороны, сообщает информагентство Regnum.ru

Виктор Медведчук, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, согласовал в Москве план, который позволит освободить около 50 лиц, удерживаемых на территории ОРДЛО.

Источник агентства особо подчеркнул, что детали этого плана являются секретными.

«Вместе с тем, по его словам, поскольку все детали этого плана уже согласованы в Москве, его реализация сейчас зависит от Киева. В частности, именно украинские власти должны принять решение о приведении его в действие, что позволит Киеву освободить порядка 50 удерживаемых лиц, которые содержатся на неподконтрольной украинским властям территории», — сообщает ИА «Регнум».

Напомним, следующая встреча Трехсторонней контактной группы состоится 1 февраля в Минске.