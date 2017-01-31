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США готовы вести переговоры о поставках органической пшеницы на свои рынки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на главу ведомства Тараса Кутового.

«США в вопросах продовольственной безопасности очень зарегулированные. Трудно выходить на их рынок с новой продукцией. Но что касается органической пшеницы, они готовы вести переговоры, потому что это мировой тренд. В мире земли под органические продукты нужно очень долго готовить. А в Украине земли не так загрязнены», - сказал министр.

Кутовой отметил, что перспективы органического рынка в Украине очень большие, поскольку сейчас, государство, имея треть мировых черноземов, экспортирует органики на 17 млн ​​евро. В то время, когда мировой объем органического рынка – $ 100 млрд.

«80% органической продукции из Украины экспортируется. Мировой объем органического рынка – $ 100 млрд. Украина, имея треть мировых черноземов, экспортирует на 17 млн ​​евро. Эта цифра мала еще и потому, что мы экспортируем переработанную органическую продукцию. Нужно экспортировать продукцию с добавленной стоимостью», - сказал Кутовой.

Напомним, согласно данным американского департамента сельского хозяйства (USDA), Украина заняла второе место в мире по урожайности пшеницы в 2015/2016 маркетинговом году (МГ).   
ForUm

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