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Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу из-за эскалации ситуации на Донбассе и обстрелов Авдеевки.

Об этом говорится в сообщении миссии Украины в ООН в Twitter.

«Ельченко в письме генсекретарю ООН: Требуем от России прекратить боевые действия на востоке Украины и соблюдать режим прекращения огня», - сказано в сообщении.

К нему прилагается письмо от 30 января, где сказано об атаках за последние два дня со стороны НВФ с применением, в том числе «Градов». Также отмечается, что 8 украинских военнослужащих были убиты, еще 26 – ранены.

Кроме того, в письме идет речь об отсутствии электричества в Ясиноватой и Авдеевке из-за артобстрелов.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе объявлено чрезвычайное положение.
ForUm

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