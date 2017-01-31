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Правоохранители не хотят расследовать нападение на офис Виктора Медведчука, считает глава Института публичной политики и консалтинга, политический консультант Сергей Быков.

По словам эксперта, у силовиков велика вероятность оказаться в анекдотической ситуации: «главное в ходе расследования — не выйти на самих себя».

Быков выразил возмущение тем фактом, что до сих пор никто не наказан за разгромленный радикалами 21 ноября 2016 года «Сбербанк» и салон красоты, расположенные вблизи офиса Медведчука.

«Празднуя очередную годовщину Майдана под стелой Независимости, «титушки» под руководством «коммерческого радикала» Николая Коханивского приняли решение разгромить офис Виктора Медведчука», – напомнил Быков.

Как сообщали СМИ, ответ на запрос ИА «Украинские новости» Нацполиция дала официальный ответ, согласно которому ее сотрудники проводят досудебное расследование с целью установления лиц, причастных к преступлению (квалифицировано как хулиганство)».

Быков полагает, что такой ответ Нацполиции свидетельствует только об одном: случай с нападениями и погромами попросту никто не расследовал.

«Причина — персональный состав руководства МВД, а также идейная направленность партии, делегировавшей министра Арсена Авакова в Кабмин. Складывается стойкое убеждение, что Коханивский действовал по заказу так называемой «партии войны», у руля которой стоят Аваков, Турчинов и Яценюк — те политики, чья политическая сила просто прекратит свое существование, когда на Донбассе наступит мир и Украина вернется к нормальной жизни», – резюмирует  Быков.
ForUm

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