Должностные лица Пенсионного фонда в Харьковской области насчитали почти 1 млн грн. пенсий умершим людям. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Харьковская местная прокуратура №5 начала уголовное производство по факту служебной халатности (ч.1 ст.367 УК Украины) относительно должностных лиц Пенсионного фонда Украины в области.

По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Бугаева, досудебным расследованием установлено, что в разные периоды времени с 2010 года по ноябрь 2016 года, сотрудники Пенсионного фонда начисляли пенсию 20 умершим людям.

Таким образом, пенсионерам, которых уже нет в живых, выплатили почти 1 млн грн.

Благодаря вмешательству прокуратуры и ДЗЭ ГУ Нацполиции в области со счетов банков и физических лиц, которые неправомерно получали пенсию своих близких, уже возвращено 731 тыс. грн.

Досудебное расследование продолжается.