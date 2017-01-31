Запорожанке Светлане Попенко с диагнозом «рак суставов» нужна помощь на операцию.

Об этом идет речь на официальном сайте Украинской биржи благотворительности (УББ).

Тридцативосьмилетняя женщина уже более шестнадцати лет не выходит на улицу и живет с онкобольным отцом, за которым тоже нужен уход.

Официальный диагноз Светланы - ювенильный ревматоидный артрит (в суставно-висцеральной форме с поражением крупных и малых суставов, с привлечением внутренних органов), остеопороз.

Врачи-ревматологи называют эту болезнь «раком суставов». Больные с таким диагнозом испытывают постоянную боль, ограничены в движении. И, по мерками украинской медицины, безнадежны.

Несколько лет назад случаем Светланы занялись немецкие врачи и женщину прооперировали. После чего ее состояние немного улучшилось. Однако, как отмечается в материале, возможность даже поднять ногу на ступеньку женщина пока называет непреодолимым Эверестом.

Несмотря на болезнь, она продолжает работать. Будучи по образованию журналистом, пишет статьи, ведет активную деятельность в социальных сетях.

Сейчас ей нужна повторная операция стоимостью 37 тыс. евро. Часть этих средств уже собрана. Но для оплаты лечения Светлане не хватает еще 21 тыс. евро.

Как отмечается на сайте, проект по сбору средств на операцию уже стартовал. Осуществляется он БО «Фонд Елены Пинчук «АНТИСПИД». Желающим финансово помочь необходимо перейти на официальный сайт УББ и на странице с историей Светланы кликнуть кнопку «Підтримати».