В Украине в январе закрылись порядка 129 тыс. частных предпринимателей, из них порядка 112 тыс. вообще не вели никакой деятельности и не платили налогов и взносов в Пенсионный фонд.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

«По состоянию на январь в Украине закрыто 129, 2 тысяч предприятий ФЛП. Это лишь около 6% по отношению к общему количеству зарегистрированных предприятий, которых насчитывается в стране более 2 млн. Среди закрытых предприятий 87% - 112 400 - не совершали никакой хозяйственной деятельности, «лежали просто на бумаге», - рассказал премьер.

«Кто-то когда-то себя зарегистрировал, ничего не делал, бумажки лежали. Законодательство предусмотрело, если ты предприниматель, то хотя бы уплати за себя минимальный вклад в Пенсионный фонд. Потому что, когда ты завершишь свою деятельность, ты как будущий пенсионер придешь за пенсией. Почему ты должен забирать пенсию работающего человека сегодня, а сам ничего не платишь? Это и есть справедливость. Никаких налогов больше никто не просил никого платить», - подытожил Гройсман.

Как известно, с 1 января 2017 года вступил в силу Закон № 1774-VIII, согласно которому ФЛП, которые не будут получать доходов в 2017 году, также обязаны платить ЕСВ, минимальный размер которого с 1 января составляет 704 грн. Ранее ФЛП, которые не получали доходы в отчетном месяце, имели право не платить ЕСВ. До 1 января 2017 года ФЛП, которые не получали доходы в отчетном месяце, имели право не платить единый соцвзнос.

Напомним, соответствующий законопроект парламент принял 6 декабря, Президент Украины подписал его 27 декабря.