В результате обстрела жилого дома в Авдеевке ранен местный житель.
Об этом в Facebook сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
«В 5:00 утра в результате обстрела жилого дома по улице Колосова получил ранения молодой человек, 1975 года рождения. Доставлен в больницу», - рассказал он.
Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла.
Ночью 31 января члены незаконных вооруженных формирований обстреляли окрестности Авдеевки из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».
В городе объявлено чрезвычайное положение.
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