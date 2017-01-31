Президент Украины Петр Порошенко обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос привлечения США к переговорному процессу по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

«Визит состоялся на фоне последних международных контактов руководства Европейского Союза, лидеров ЕС - Германии, Франции и Великобритании, с новой американской администрацией. Также на фоне подготовки к неформальному саммиту ЕС, который состоится в Мальте 3 февраля. И, конечно, в контексте обострения ситуации на Донбассе», - отметил Елисеев.

«Обсуждали прогресс в Минских переговорах, маршрут нашей «дорожной карты» относительно нормандских переговоров и, конечно, мы обсуждали вопрос каким образом привлечь американскую сторону к мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Конечно, не забывали и о Крыме», - подчеркнул он.

По его словам, ключевая позиция, которая была достигнута - это то, что «ничего без Украины об Украине». «То есть, что никаких переговоров и договоренностей без участия Украины не должно быть и эта позиция была четко поддержана», - добавил заместитель главы АП.

Также Елисеев добавил, что на сегодня нормандский формат сохраняет свою актуальность.

Напомним, 30 января Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке.