также в разделеПолитика
Ельченко обратился к генсеку ООН из-за обстрелов Авдеевки 15
Гройсман: Дефицита лекарств в этом году не будет 82
Порошенко требует созвать Трехстороннюю контактную группу из-за Авдеевки 159
Порошенко прервал визит в Германию из-за Авдеевки 416
Геращенко об обострении на Донбассе: Это такая ФСБшная тактика 105
Кононенко не обращался в ГПУ в связи с отравлением ртутью 18
ГПУ гарантирует Януковичу круглосуточную охрану 29
Госфинмониторинг: Янукович и экс-чиновники «отмыли» 200 миллиардов 42
Меркель обеспокоена: На Донбассе снова гибнут солдаты 91
Качиньский: Отношения Украины и Польши под вопросом 191
Песков: США против застоя в украинском «кризисе» 66
Порошенко призвал Бундестаг признать Голодомор геноцидом 37
СНБО: Украина – испытательная площадка для России 64
Мнение: Если политика блокируют, значит, он неудобен власти 62
СМИ: Молодому протеже Гройсмана к праздникам дали «заслуженного юриста» 136
Климкин сообщил, когда в Гааге начнется суд против РФ 63
Олланд – Трампу: Санкции с РФ можно снимать только после выполнения «Минска» 50
Порошенко выступает за увеличение экспорта украинского оружия 138

Президент Украины Петр Порошенко обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос привлечения США к переговорному процессу по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

«Визит состоялся на фоне последних международных контактов руководства Европейского Союза, лидеров ЕС - Германии, Франции и Великобритании, с новой американской администрацией. Также на фоне подготовки к неформальному саммиту ЕС, который состоится в Мальте 3 февраля. И, конечно, в контексте обострения ситуации на Донбассе», - отметил Елисеев.

«Обсуждали прогресс в Минских переговорах, маршрут нашей «дорожной карты» относительно нормандских переговоров и, конечно, мы обсуждали вопрос каким образом привлечь американскую сторону к мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Конечно, не забывали и о Крыме», - подчеркнул он.

По его словам, ключевая позиция, которая была достигнута - это то, что «ничего без Украины об Украине». «То есть, что никаких переговоров и договоренностей без участия Украины не должно быть и эта позиция была четко поддержана», - добавил заместитель главы АП.

Также Елисеев добавил, что на сегодня нормандский формат сохраняет свою актуальность. 

Напомним, 30 января Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги
Ботинки зимние