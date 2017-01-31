Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден, что в 2017 году удастся обеспечить стратегический запас лекарств, чтобы не допустить возникновения их дефицита. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает пресс-служба правительства.

«Для меня важно, чтобы никто не сорвал процесс закупок. С момента закупок до момента поставки проходит большой период времени. Но я считаю, что в 2017 году мы сможем уже идти день в день, сформировать стратегический запас этих лекарств, чтобы не было дефицитных позиций», - отметил он.

Гройсман подчеркнул, что правительство в бюджете на 2017 год увеличило финансирование на приобретение лекарств на 2 млрд грн по сравнению с 2016 годом до 5,9 млрд грн.

По его словам, только в 2016 году на закупках лекарств через международные организации было сэкономлено более полумиллиарда гривен.

«Представьте цифры 5,9 млрд, сколько мы сэкономим, насколько мы приобретем больше, если не дадим украсть, и сколько этих лекарств спасут жизнь онкобольным или больным, которые попали в сложные условия», - подчеркнул Гройсман.

«Я бы хотел, чтобы эти лекарства за эти средства были приобретены напрямую через международные организации, где есть абсолютная открытость, публичность. Я бы хотел, чтобы нам поставили качественные лекарства по качественным ценам, а не так, как было раньше», - отметил он.

Международные организации имеют авторитет, мировое доверие, что обеспечивает честность и открытость процессов. Также они имеют возможность закупать лекарства напрямую от производителей, подчеркнул глава правительства.

«Это означает, что все будет абсолютно честно. Не Гройсман будет закупать, не Супрун, не кто-то другой. Будут закупать международные авторитетные, публичные организации. Что в этом плохого? Я не знаю», - отметил глава правительства.

Гройсман отметил, что ранее в сфере закупок лекарств постоянно происходили коррупционные злоупотребления: «Чиновники садились, брали миллиарды и через Министерство здравоохранения закупали эти лекарства».

«Позиция руководства Министерства здравоохранения в этом вопросе является абсолютно честной и открытой», - подытожил премьер.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что дискуссии вокруг работы Министерства здравоохранения должны быть направлены на искоренение коррупции в этой системе, а не на возврат старых схем.