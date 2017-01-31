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За минувшие сутки в зоне проведения АТО зафиксирован 71 обстрел, трое наших военных погибли, 20 ранены и четверо травмированы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Самой напряженной остается ситуация на донецком направлении в районе Авдеевки. Здесь российско-оккупационные войска применяли 152 и 122 миллиметровую артиллерию, 120 и 82 миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

Также из тех же видов вооружения НВФ многократно обстреливали Зайцево, Троицкое, Каменку, Новотроицкое Луганское, Невельское и Опытное.  По Пескам и Авдеевке течение дня огонь вели танки.

На мариупольском направлении из 152 и 122 миллиметровой артиллерии НВФ вели огонь по Водяному и Красногоровке. Из минометов различных калибров обстреливали Новотроицкое, Красногоровку, Новогригорьевку, Талаковку и Лебединское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Талаковку, Лебединское, Гнутово, Широкино и Водяное. По Новогригорьевке вела огонь БМП противника.

На луганском направлении из минометов обстреляли Троицкое, Попасную Новоалександровку. Из гранатометов - Новозвановку и Станицу Луганскую.

 
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