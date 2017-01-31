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Президент США Дональд Трамп уволил и.о. генерального прокурора США Салли Йейтс после того, как она высказала позицию против того, чтобы Министерство юстиции встало на защиту недавнего указа президента о введении дополнительных ограничений для въезда иностранных граждан в страну.

Об этом официально сообщил в понедельник в своем заявлении представитель Белого дома Шон Спайсер, сообщает Укринформ.

«Сегодня вечером президент Трамп уволил г-жу Йейтс от выполнения ею обязанностей», - говорится в документе.

При этом отмечается, что и.о. генпрокурора «предала» министерство, «отказавшись обеспечить соблюдение правового порядка, направленного на защиту граждан Соединенных Штатов».

В документе подчеркивается, что Салли Йейтс «является ставленником администрации Обамы, которая проявила слабость на границах и значительную слабость в вопросе нелегальной миграции». При этом в администрации Трампа отметили, что «пришло время серьезно отнестись к защите страны».

Введенные ограничения в отношении граждан из семи мусульманских стран в Белом доме не считают экстремальными.

«Они являются разумными и необходимыми мерами для того, чтобы защитить нашу страну», - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее в понедельник и.о. генпрокурора Салли Йейтс сделала официальное заявление, что не считает «миграционный» указ Дональда Трампа законным. «Сейчас я не уверена, что защита указа согласуется с моими обязанностями, так же я не убеждена, что указ является законным», - отметила она.

Президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских - на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления. Список может быть расширен, сообщили в пресс-службе Белого дома.
ForUm

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