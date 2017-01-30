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Авдеевский коксохимический завод обесточен из-за обстрелов.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор завода Муса Магомедов.

«Только что отбили последний ввод. Завод обесточен. Начинаем консервацию», - написал он.

Напомним, в понедельник вечером руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что члены незаконных вооруженных формирований повредили последнюю линию электропередач на Авдеевку, в результате город остался без электричества, водо- и теплоснабжения.


 
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