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В Турковском районе двое пьяных учеников проникли в школе и подожгли двери в класс, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.    

Сообщение от пожарных поступило в полицию 29 января в 22:45. В помещении местной школы горело межэтажное перекрытие.

Правоохранители установили, что причиной возгорания стал поджог, к которому причастны ученики школы – два брата в возрасте 13 и 14 лет, проживающих в одном из сел района.

Около 21:30 несовершеннолетние, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вынули стекло и проникли в помещение школы. Ребята облили входную дверь в класс, в котором учится один из братьев, горючим веществом и подожгли их, а также повредили входную дверь в кабинет завуча. По словам ребят, они хотели похитить классный журнал.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до пятнадцати лет лишения свободы.

Родители учеников будут привлечены к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КоАП Украины. Проводится досудебное расследование.
ForUm

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