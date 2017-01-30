также в разделеМир
Петиция против визита Трампа в Британию собрала миллион подписей 34
СМИ: Асад госпитализирован с инсультом 257
В Канаде хоккеисты вышли на матч в вышиванках 61
Из-за Трампа мировые авиакомпании изменили правила перелетов 88
Трамп еще не определился с отменой санкций против РФ 35
Лига арабских государств призвала Трампа пересмотреть позицию по мигрантам 30
Парижанка завоевала корону «Мисс Вселенной» 60
Число погибших в канадской мечети возросло до 6 24
Названы лауреаты премии Гильдии киноактеров США 49
В Квебеке в результате стрельбы в мечети погибли 5 человек 56
В Белом доме и Кремле рассказали, о чем 40 минут говорили Трамп и Путин 247
В Беларуси умер артист Александр Тиханович 445
Калифорния решила податься в сепаратисты 175
Турция угрожает отказаться от размещения у себя мигрантов 54
Трамп полностью остановил прием сирийских беженцев в США 57
Трамп: Говорить об отмене санкций против России пока рано 72
В мексиканских соцсетях началась кампания против американских товаров 42
Назван самый популярный город среди туристов 197

Грузия не намерена восстанавливать дипломатические отношения с Россией до начала разрешения проблем оккупированных территорий. Об этом, комментируя распространенную сегодня в российских СМИ информацию о том, что якобы Грузия готова начать переговоры о восстановлении дипотношений, заявил представитель премьер-министра Грузии по делам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.

Он отметил, что российские СМИ правильно привели его слова, однако в общем контексте выдали нечто совершенно другое, передает Грузия Online.

«Я ответил на несколько вопросов российской газеты «Известия». Что касается вопросов восстановления дипломатических отношений, я сказал им, что на данном этапе это не рассматривается, и торговаться по этому вопросу мы не собираемся. Этот вопрос может стать на повестку дня только в том случае, если начнется разрешение проблем Абхазии и Цхинвальского региона, и будет достигнут серьезный прогресс. Никаких изменений в этой позиции Грузии нет, и этот вопрос на следующей встрече Абашидзе-Карасин не рассматривается», - заявил Абашидзе.

Напомним, 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, приблизившись к Тбилиси на расстояние в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона – Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. В связи с этим руководство Грузии разорвало дипломатические отношения с Россией.

По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.

В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лица. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги
Ботинки зимние