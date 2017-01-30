Грузия не намерена восстанавливать дипломатические отношения с Россией до начала разрешения проблем оккупированных территорий. Об этом, комментируя распространенную сегодня в российских СМИ информацию о том, что якобы Грузия готова начать переговоры о восстановлении дипотношений, заявил представитель премьер-министра Грузии по делам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.
Он отметил, что российские СМИ правильно привели его слова, однако в общем контексте выдали нечто совершенно другое, передает Грузия Online.
«Я ответил на несколько вопросов российской газеты «Известия». Что касается вопросов восстановления дипломатических отношений, я сказал им, что на данном этапе это не рассматривается, и торговаться по этому вопросу мы не собираемся. Этот вопрос может стать на повестку дня только в том случае, если начнется разрешение проблем Абхазии и Цхинвальского региона, и будет достигнут серьезный прогресс. Никаких изменений в этой позиции Грузии нет, и этот вопрос на следующей встрече Абашидзе-Карасин не рассматривается», - заявил Абашидзе.
Напомним, 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, приблизившись к Тбилиси на расстояние в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона – Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. В связи с этим руководство Грузии разорвало дипломатические отношения с Россией.
По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.
В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лица. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.
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