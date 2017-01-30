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В Киеве планируют демонтировать памятник «Погибшим рабочим завода Арсенал» на Арсенальной площади. Об этом 44.ua рассказал директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович.

«Да, должен быть демонтирован», - сказал он, отвечая на вопрос о судьбе монумента.

Вятрович добавил, что пушка представляет историческую ценность и ее могут передать в один из музеев города.

Пока неизвестно, что будет стоять на освободившемся монументе. По словам директора УИНП, это будет решать киевская община на общественных слушаниях.

Как известно, памятник горной пушке был установлен в 1923 году. На постаменте стоит пушечный ствол в направлении Киевского завода «Арсенал». На памятнике выгравирована следующая надпись: «Пролетарии всех стран — соединяйтесь». В пятую годовщину Октябрьской Революции Пленум Киевского Горсовета отмечает особые заслуги перед Пролетарской Революцией Киевского Арсенала первого завода, выступившего в Киеве с оружием в руках в октябре 1917 г. за власть Советов. Горсовет рабочих и красноармейских депутатов».
ForUm

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