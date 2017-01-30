Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко считает, что активизацией боевых действий на Донбассе РФ пытается пугать мир обострением конфликта. Об этом она написала в Facebook.

«Обострение ситуации на фронте, как правило, происходит накануне важных международных встреч или переговоров, такая ФСБшная тактика – повысить ставки в торгах, пугать мир обострением конфликта, наступлением, бряцать оружием, угрожать силой», - отметил она.

Геращенко подчеркнула, что для Украины «наши погибшие герои – это наша трагедия, это наше общее горе».

«Для Кремля – просто цифры и статистика, вот в чем разница. Для Европы и мира – это что-то далекое, о чем не всегда комфортно думать и вспоминать. Иначе никто из европейцев не мог бы на полном серьезе говорить о местных выборах на Донбассе как о пути к завершению войны», - сказала политик.

Она заявила, что Россия не только не выполняет пункт Минских соглашений об освобождении заложников, но и первый пункт – о прекращении огня и установлении режима тишины.

Напомним, 29 января незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.

За минувшие сутки в зоне проведения АТО 5 украинских военнослужащих погибли, 14 - получили ранения и травмы. Почти все потери украинские войска понесли во время тяжелых боев в Авдеевке.

С начала сегодняшних суток в районе Авдеевки погибли 2 украинских военных, 5 – ранены.