Президента Сирии Башара Асада госпитализировали с инсультом.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Sabah.
«Известный телеведущий канала» Аль-Джазира «Фейсал аль-Касем заявил в своем Twitter, что Асад прикован к постели, но не в коме», - говорится в сообщении.
Эту информацию подтвердила ливанская газета al-Mustaqbal, которая даже назвала болезнь Асада. Согласно источникам издания, президента Сирии госпитализировали с ишемическим инсультом (инфарктом мозга).
Газета Saudi Asharq al-Awsat также проинформировала своих читателей о госпитализации Башара Асада.
В свою очередь, представители президента Асада опровергли эту информацию, заявив, что у него нет проблем со здоровьем.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время