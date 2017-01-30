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Президента Сирии Башара Асада госпитализировали с инсультом.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Sabah.

«Известный телеведущий канала» Аль-Джазира «Фейсал аль-Касем заявил в своем Twitter, что Асад прикован к постели, но не в коме», - говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердила ливанская газета al-Mustaqbal, которая даже назвала болезнь Асада. Согласно источникам издания, президента Сирии госпитализировали с ишемическим инсультом (инфарктом мозга).

Газета Saudi Asharq al-Awsat также проинформировала своих читателей о госпитализации Башара Асада.

В свою очередь, представители президента Асада опровергли эту информацию, заявив, что у него нет проблем со здоровьем.
ForUm

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