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В Киеве уровень общей заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога в 1,7 раза. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Сейчас в столице интенсивность эпидемиологического процесса остается на уровне характерном для данного периода года. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается уменьшение заболеваемости среди взрослого населения и рост среди детского. Так, взрослых заболело 6199 против 7533 - за 3 неделю (снижение на 21,5%), детей - 13 628 против 12 317 (рост на 9,6%). В структуре заболеваемости дети составляют 68,7% (за 3 неделю 62,1%) », -цитирует его слова пресс-служба КГГА.

По его словам, в учреждения здравоохранения города госпитализированы 266 человек, из них 189 - это дети.

«Среди школьников зарегистрирован незначительный рост заболеваемости, 5474 случаев, что составляет 40,2% от общего количества заболевших детей и 27,6% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью», - сказал заместитель председателя КГГА.
ForUm

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